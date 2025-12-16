Métropole Rouen Normandie. Un pas de plus vers les futurs RER métropolitains

C'est une étape de plus vers la création d'un "RER métropolitain" à Rouen. Une délibération a été votée au Conseil de la Métropole Rouen Normandie (MRN), lundi 15 décembre, pour l'obtention du statut de Service express régional métropolitain de Rouen (SERM) auprès de l'Etat. Une délibération similaire a été votée ou doit l'être dans les autres collectivités concernées. "On présente en commun au gouvernement notre projet technique. S'il considère que c'est à la hauteur de l'ambition fixée par l'Etat, car c'est à l'initiative de l'Etat, on pourra bénéficier de financements principalement sur les investissements ferroviaires", indique Cyrille Moreau, vice-président de la MRN en charge des mobilités.

Des résultats à court terme ?

Le SERM a pour objectif de répondre aux enjeux de mobilité pour ceux qui viennent quotidiennement dans la Métropole de Rouen, sans y habiter. "Il s'agit de lignes de RER comme à Paris, mais aussi du car express, c'est-à-dire des bus qui passent rapidement de ville en ville", détaille l'élu, avec comme objectif d'offrir une alternative à la voiture.

Le projet s'inscrit dans le temps long avec trois échéances. L'obtention du label doit permettre d'apporter un renforcement de l'offre avec des trains supplémentaires rapidement "d'ici un ou deux ans". "Ensuite, il faudra des travaux sur les réseaux ferroviaires qui prennent du temps avec une échéance dans les années 2030 pour renforcer la fréquence des trains", indique Cyrille Moreau. La dernière échéance est liée à la Ligne nouvelle Paris-Normandie et notamment à la construction de la nouvelle gare à Saint-Sever. Seul cet équipement permettra d'augmenter suffisamment la fréquence des trains pour passer au quart d'heure sur certaines lignes, à l'image des RER parisiens.

Dans le détail, à ce dernier horizon, le SERM offrirait deux nouvelles lignes ferroviaires et 14 nouvelles gares et haltes, neuf lignes de car express et 67 pôles d'échange avec l'objectif que 140 000 personnes puissent avoir accès à une offre SERM hors de la Métropole en 15 minutes à vélo.