Près de Rouen. La marque Diddl est de retour : "Dans les cours de récréation, c'était la folie !"

La célèbre souris Diddl est de retour en 2025 y compris à Rouen et dans son agglomération. Si vous êtes né dans les années 1990, vous vous souvenez certainement de ce petit personnage avec ses grandes oreilles, présent sur de nombreux produits de papeterie : bloc-notes, stylos, crayons, etc. Depuis le début du mois d'octobre, la marque a fait son retour dans les boutiques spécialisées comme à la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Vous retrouverez aussi d'autres produits à l'effigie de Pimboli, le petit ourson, Diddlina et son nœud rose, etc.

"J'étais une vraie fan de Diddl"

"J'ai acheté des blocs-notes parfumés, un porte-clé et un stylo Diddl pour ma fille de 9 ans qui ne connaissait pas du tout Diddl, confie Anne-Sophie Lasnel, qui travaille à la librairie Colbert. C'est un peu la nostalgie, c'était il y a vingt ans, quand on était ado. Ça fait plaisir de le faire connaître aux enfants aujourd'hui", ajoute-t-elle. Et les plus jeunes ne sont pas les seules cibles de la marque, les adultes le sont aussi. "J'étais une vraie fan de Diddl, je mettais mon argent de poche de côté pour pouvoir m'acheter les post-it et les calepins, renchérit Daniella Caldas, de passage à la librairie Colbert. Je pense que je vais craquer pour mes nièces ou ma fille, ça peut être une idée sympa pour Noël, ajoute-t-elle. Moi j'adorais les crayons et les stylos."

La librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan dispose d'un nouveau stand dédié à la marque Diddl dans son rayon papeterie. - Justine Carrère

"On retourne en enfance"

"Dans les cours de récréation, c'était la folie, se souvient Violaine Peltier, une autre cliente. Tout de suite on retourne en enfance, on rajeunit, il n'y a plus besoin de crème anti-ride, lance-t-elle en souriant. C'est un souvenir qui est sympa. On espère que les jeunes filles d'aujourd'hui vont autant aimer que nous", complète-t-elle. Comme l'explique Séverine Lenoir, responsable du rayon papeterie à la librairie Colbert, "on a eu un vrai engouement pour Diddl. On attend avec impatience les peluches qui vont arriver au mois de novembre". Elle qui a connu la première vague Diddl, "on espérait que ça fasse la même chose et aujourd'hui, on est plutôt satisfait du résultat".

Attention, les stocks sont limités. D'autres établissements rouennais proposent aussi ces nouveaux produits Diddl comme la Fnac, King Jouet, Rougier et Plé, la grande Récrée, la fabrique Phildar, Rares, Rouen, KJ Rouen Docks. Pour connaître tous les points de distribution, rendez-vous sur le site officiel de Diddl.