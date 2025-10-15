En ce moment THE MAGIC KEY ONE T
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. La marque Diddl est de retour : "Dans les cours de récréation, c'était la folie !"

Société. La célèbre marque allemande Diddl fait son grand retour en 2025 partout en France, à Rouen et dans son agglomération. Les fans inconditionnels se sont déjà rendus en magasin pour découvrir ces nouveaux produits.

Publié le 15/10/2025 à 17h33 - Par Justine Carrère
Près de Rouen. La marque Diddl est de retour : "Dans les cours de récréation, c'était la folie !"
Daniella Caldas, cliente de la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan était une passionnée de Diddl étant plus jeunes. Elle est venue découvrir les nouveaux produits lancés en 2025. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La célèbre souris Diddl est de retour en 2025 y compris à Rouen et dans son agglomération. Si vous êtes né dans les années 1990, vous vous souvenez certainement de ce petit personnage avec ses grandes oreilles, présent sur de nombreux produits de papeterie : bloc-notes, stylos, crayons, etc. Depuis le début du mois d'octobre, la marque a fait son retour dans les boutiques spécialisées comme à la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Vous retrouverez aussi d'autres produits à l'effigie de Pimboli, le petit ourson, Diddlina et son nœud rose, etc.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Alerte nostalgie : la souris Diddl est de retour… et elle cartonne !

"J'étais une vraie fan de Diddl"

"J'ai acheté des blocs-notes parfumés, un porte-clé et un stylo Diddl pour ma fille de 9 ans qui ne connaissait pas du tout Diddl, confie Anne-Sophie Lasnel, qui travaille à la librairie Colbert. C'est un peu la nostalgie, c'était il y a vingt ans, quand on était ado. Ça fait plaisir de le faire connaître aux enfants aujourd'hui", ajoute-t-elle. Et les plus jeunes ne sont pas les seules cibles de la marque, les adultes le sont aussi. "J'étais une vraie fan de Diddl, je mettais mon argent de poche de côté pour pouvoir m'acheter les post-it et les calepins, renchérit Daniella Caldas, de passage à la librairie Colbert. Je pense que je vais craquer pour mes nièces ou ma fille, ça peut être une idée sympa pour Noël, ajoute-t-elle. Moi j'adorais les crayons et les stylos."

La librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan dispose d'un nouveau stand dédié à la marque Diddl dans son rayon papeterie.La librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan dispose d'un nouveau stand dédié à la marque Diddl dans son rayon papeterie. - Justine Carrère

"On retourne en enfance"

"Dans les cours de récréation, c'était la folie, se souvient Violaine Peltier, une autre cliente. Tout de suite on retourne en enfance, on rajeunit, il n'y a plus besoin de crème anti-ride, lance-t-elle en souriant. C'est un souvenir qui est sympa. On espère que les jeunes filles d'aujourd'hui vont autant aimer que nous", complète-t-elle. Comme l'explique Séverine Lenoir, responsable du rayon papeterie à la librairie Colbert, "on a eu un vrai engouement pour Diddl. On attend avec impatience les peluches qui vont arriver au mois de novembre". Elle qui a connu la première vague Diddl, "on espérait que ça fasse la même chose et aujourd'hui, on est plutôt satisfait du résultat".

Attention, les stocks sont limités. D'autres établissements rouennais proposent aussi ces nouveaux produits Diddl comme la Fnac, King Jouet, Rougier et Plé, la grande Récrée, la fabrique Phildar, Rares, Rouen, KJ Rouen Docks. Pour connaître tous les points de distribution, rendez-vous sur le site officiel de Diddl

Galerie photos
La librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan dispose d'un nouveau stand dédié à la marque Diddl dans son rayon papeterie. - Justine Carrère

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. La marque Diddl est de retour : "Dans les cours de récréation, c'était la folie !"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple