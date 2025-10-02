En ce moment Ordinary Alex WARREN
Rouen. La Métropole vote une aide financière aux plus modestes pour leur facture d'eau

Politique. La Métropole Rouen Normandie a voté, lundi 29 septembre, une aide aux ménages les plus modestes pour leur facture d'eau. Une enveloppe de 300 000€ est consacrée à cette aide de 45€ en moyenne, qui doit concerner 6 500 ménages.

Publié le 02/10/2025 à 18h25 - Par Pierre Durand-Gratian
L'aide est attribuée sous conditions de ressources et peut aller jusqu'à 150€.  - Illustration

C'est un coup de pouce pour le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes dans la Métropole Rouen Normandie. Lors du conseil métropolitain du lundi 29 septembre, les élus ont voté à l'unanimité une aide financière pour aider à régler la facture d'eau. Elle est versée automatiquement aux ménages les plus défavorisés en fonction de leur quotient familial (jusqu'à 250) et peut aller de 40 à 150€, en fonction du nombre de personnes dans le ménage. 6 500 foyers doivent être concernés en 2025 pour une enveloppe totale de 300 000€. L'aide doit être versée une fois par an. 

Une compensation à l'augmentation du prix de l'eau

"La perspective sur les 10 prochaines années, c'est une augmentation de 2,5% du prix de l'eau, en plus du coût de la vie, détaille Jean-Pierre Breugnot, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement. L'eau va être chère et la facture peut devenir un vrai sujet." L'aide doit donc permettre d'amortir cette hausse. "Ce n'est pas un chèque eau, donc l'aide vient conforter les plus précaires dans leur pouvoir d'achat", précise l'élu, puisque l'argent est bien versé directement sur le compte bancaire des bénéficiaires et n'est pas obligatoirement à utiliser pour la facture d'eau.

