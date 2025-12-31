En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Gendarmes et policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Sécurité. 140 gendarmes et une soixantaine de policiers mobilisés dans la Manche pour la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Publié le 31/12/2025 à 11h57 - Par Thierry Valoi
Manche. Gendarmes et policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre
Contrôles renforcés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un important dispositif de sécurité sera déployé dans la Manche à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, pour lutter contre les troubles ou violences urbaines avec de nombreux contrôles routiers.

140 gendarmes et une soixantaine de policiers mobilisés

Au total, près de 140 gendarmes et une soixantaine de policiers seront mobilisés dans tout le département pour garantir la sécurité et lutter contre les comportements dangereux au volant notamment, l'alcool et les stupéfiants. Un enjeu majeur alors que la Manche déplore 43 morts sur les routes en 2025.

Cette année, huit accidents mortels sont directement liés à la consommation d'alcool. Sur les 1 975 suspensions de permis prononcées depuis le début de l'année, l'alcool est en cause dans près de 47% des cas.

François Le Verger directeur de cabinet du préfet de la Manche.

François Le Verger

Sensibiliser les usagers aux dangers de l'alcool au volant

La préfecture a également misé sur la prévention. Depuis début décembre, 30 000 sous-bocks ont ainsi été distribués dans une soixantaine de bars du département afin de sensibiliser les usagers aux dangers de l'alcool au volant.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Gendarmes et policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple