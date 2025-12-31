Manche. Gendarmes et policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Un important dispositif de sécurité sera déployé dans la Manche à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, pour lutter contre les troubles ou violences urbaines avec de nombreux contrôles routiers.

140 gendarmes et une soixantaine de policiers mobilisés

Au total, près de 140 gendarmes et une soixantaine de policiers seront mobilisés dans tout le département pour garantir la sécurité et lutter contre les comportements dangereux au volant notamment, l'alcool et les stupéfiants. Un enjeu majeur alors que la Manche déplore 43 morts sur les routes en 2025.

Cette année, huit accidents mortels sont directement liés à la consommation d'alcool. Sur les 1 975 suspensions de permis prononcées depuis le début de l'année, l'alcool est en cause dans près de 47% des cas.

François Le Verger directeur de cabinet du préfet de la Manche.

François Le Verger Impossible de lire le son.

Sensibiliser les usagers aux dangers de l'alcool au volant

La préfecture a également misé sur la prévention. Depuis début décembre, 30 000 sous-bocks ont ainsi été distribués dans une soixantaine de bars du département afin de sensibiliser les usagers aux dangers de l'alcool au volant.