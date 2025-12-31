Normandie. Retour sur les six personnalités qui ont marqué l'année 2025

L'année 2025 a été marquée par un certain nombre d'événements en Normandie : le passage du Tour de France dans la région et l'ascension du Bayeusain Kévin Vauquelin, le Vendée Globe et son vainqueur havrais Charlie Dalin, l'élection de Miss Normandie avec la Rouennaise Victoire Dupuis… Tendance Ouest a sélectionné six personnalités normandes qui ont marqué l'année 2025.

Manche

Dans la Manche, une artiste s'est particulièrement distinguée en 2025. Originaire de Pontorson, Sorenza, 26 ans, a pris un virage audacieux : quitter son métier de professeure des écoles pour vivre de sa passion, la musique. Un pari payant. Elle s'est fait connaître du grand public en février dernier en participant à l'émission The Voice. Dès son audition à l'aveugle, la chanteuse du sud-Manche a marqué les esprits en faisant se retourner les quatre coachs. Patricia Kaas a salué son grain de voix grave, tandis que Vianney a décrit une interprétation "habitée de l'intérieur". C'est d'ailleurs dans son équipe que Sorenza a poursuivi l'aventure. Si son parcours s'est arrêté lors des battles, l'expérience lui a permis de franchir un cap : gagner en visibilité, monter sur scène et surtout présenter ses premières compositions, elle qui interprétait jusque-là principalement des reprises. En décembre, Sorenza a annoncé collaborer avec l'humoriste Thomas Deseur, qui la décrit comme "une voix de maboule, une personnalité attachante et une boule de talent prête à nous péter à la gueule". Un premier titre, provisoirement intitulé Cahier de brouillon, devrait bientôt voir le jour. Sorenza s'impose ainsi comme l'une des figures manchoises de l'année et une artiste à suivre de très près.

La chanteuse Sorenza, originaire de Pontorson dans la Manche, a participé à l'émission The Voice en 2025. - TF1/ITV

Calvados

Né à Bayeux, et normand par excellence, Kévin Vauquelin a connu une vraie révolution en cette année 2025. Le cycliste d'Arkéa BnB Hôtels avait déjà décroché une victoire sur une étape du Tour de France en 2024, le faisant rentrer dans la tête des Français. Mais cette année, il est devenu leur chouchou, en finissant 7e du général, premier Français de la Grande Boucle. Lui qui a commencé sur les routes normandes avec le club de Tilly-sur-Seulles arpente à présent des cols mythiques comme celui du Tourmalet dans les Pyrénées. Le sportif de 24 ans va encore changer de dimension en 2026, en roulant pour Ineos Grenadiers, un gros calibre du peloton professionnel. L'équipe britannique a contribué aux sacres de Geraint Thomas ou encore de Christopher Froome, et le Normand compte bien, lui aussi, inscrire son nom dans les livres de vélo.

Orne

Elle a remporté la médaille de bronze ainsi que le prix coup de cœur du public lors du championnat de France de pâté en croûte avant de décrocher le prix Richelieu de la tradition lors du championnat du monde, début décembre. Dans l'Orne, la personnalité de l'année s'appelle Emeline Aubry ! La cheffe cuisinière, qui n'avait jamais fait de pâté en croûte avant le confinement de 2020, a vécu une année 2025 riche en émotions. Après avoir terminé 4e ex aequo au championnat du monde, en 2021, et être devenue la première femme de l'Histoire à monter sur la troisième marche du podium en 2023, Emeline Aubry s'apprête à tourner la page. En décembre, elle a annoncé que sa participation au championnat du monde 2025 était sa dernière. "Je sors avec les honneurs", avait-elle déclaré au micro de Tendance Ouest, avant d'ajouter qu'elle souhaitait désormais se consacrer à d'autres projets.

En 2026, l'Ornaise pourrait poursuivre l'aventure en devenant cette fois-ci membre du jury du championnat du monde. Sa recette, à base de boudin noir, avait particulièrement plu au jury de cette année.

L'Ornaise Emeline Aubry, connue pour son pâté en croûte, a présenté une nouvelle recette à base de boudin noir aux championnats du monde. - Lucie Peudevin

Seine-Maritime

Le double défi de Charlie Dalin. Il avait manqué la victoire d'un cheveu quatre ans plus tôt. Le mardi 14 janvier 2025, Charlie Dalin a enfin pu soulever le trophée du Vendée Globe, et avec la manière. Le natif du Havre a en effet bouclé le mythique tour du monde à la voile en solitaire en 64 jours, améliorant de dix jours le précédent record détenu par Armel Le Cléac'h. Une consécration pour le marin, au prix de longues heures de travail pour mettre au point un bateau taillé pour cette victoire, l'Imoca Macif Santé Prévoyance. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il souffrait d'un cancer, dont Charlie Dalin n'a révélé être atteint que neuf mois plus tard. Une leçon de sport et de vie.

Le skipper Charlie Dalin a pu soulever le trophée du Vendée Globe le mardi 14 janvier 2025. - Alea - Vincent Curutchet

2025 a aussi été une année importante pour la Rouennaise Victoire Dupuis. A 20 ans, elle a remporté le titre de Miss Seine-Maritime 2025 puis celui de Miss Normandie 2025, le 13 juin dernier. Lors de l'élection Miss France 2026, elle termine l'aventure en devenant deuxième dauphine. L'étudiante en communication avait confié après son passage : "Ça s'est passé en un claquement de doigts, mais je m'en souviendrai toute ma vie."

La Rouennaise Victoire Dupuis a été élue Miss Seine-Maritime puis Miss Normandie en 2025.

Eure

Ousmane Dembélé sur le toit du foot mondial. Un gamin de la Madeleine sacré Ballon d'Or. Le destin d'Ousmane Dembélé, originaire de ce quartier populaire d'Evreux, est celui dont rêvent nombre de footballeurs en herbe. En 2025, le champion du monde 2018 a presque tout gagné avec son club, le Paris Saint-Germain : trophée des champions en janvier, championnat de France en avril, coupe de France et Ligue des champions en mai, Supercoupe d'Europe en août et coupe intercontinentale des clubs en décembre. Leader de l'attaque parisienne, le Normand totalise 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs. Un hommage lui sera rendu ce mercredi 31 décembre sur les Champs Elysées à Paris, au cours d'un mapping projeté sur l'Arc de Triomphe avant le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An.

Le Normand Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or en 2025. - Reto Stauffer - Wikicommons