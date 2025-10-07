Football. Ousmane Dembélé de retour à Evreux pour célébrer son Ballon d'or

L'attaquant du Paris-Saint-Germain Ousmane Dembélé célébrera son Ballon d'or dimanche 12 octobre à Evreux, où il a grandi et commencé le football. Le joueur de 28 ans "sera bien reçu en mairie dimanche à 15h pour recevoir la médaille de la ville et présenter son Ballon d'or", a déclaré à l'AFP le directeur de cabinet, Camille Narancitch. Il devrait ensuite être reçu au stade Mathieu Bodmer du Evreux FC où il a commencé le football en 2004.

Le 22 septembre, Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français de l'histoire à recevoir la récompense suprême du football mondial, devant le Barcelonais Lamine Yamal. Né dans l'Eure à Vernon, Ousmane Dembélé est parti d'Evreux pour le centre de formation du Stade Rennais à 13 ans, avant de jouer pour le Borussia Dortmund et le FC Barcelone.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris-Saint-Germain en mai 2025, il a remporté la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France. Il compte actuellement 57 sélections avec les Bleus. Le club d'Evreux a vu passer plusieurs internationaux français durant leur jeunesse comme Steve Mandanda, Dayot Upamecano, Mathieu Bodmer ou encore Bernard Mendy.

