En ce moment MEN IN BLACK WILL SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football. Ousmane Dembélé de retour à Evreux pour célébrer son Ballon d'or

Sport. Ousmane Dembélé, natif de Vernon, sera à Evreux dimanche 12 octobre afin de célébrer son récent Ballon d'or 2025. L'attaquant du PSG sera reçu en mairie puis au stade Mathieu Bodmer où il a débuté le football. 

Publié le 07/10/2025 à 17h48 - Par Alexandre Leno
Football. Ousmane Dembélé de retour à Evreux pour célébrer son Ballon d'or
Ousmane Dembélé sera reçu en mairie d'Evreux et au stade Mathieu Bodmer où il fait ses premiers pas en tant que footballeur. 

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'attaquant du Paris-Saint-Germain Ousmane Dembélé célébrera son Ballon d'or dimanche 12 octobre à Evreux, où il a grandi et commencé le football. Le joueur de 28 ans "sera bien reçu en mairie dimanche à 15h pour recevoir la médaille de la ville et présenter son Ballon d'or", a déclaré à l'AFP le directeur de cabinet, Camille Narancitch. Il devrait ensuite être reçu au stade Mathieu Bodmer du Evreux FC où il a commencé le football en 2004.

A lire aussi. Dembélé Ballon d'Or. "Il le mérite" : les jeunes footballeurs de Caucriauville se réjouissent

Le 22 septembre, Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français de l'histoire à recevoir la récompense suprême du football mondial, devant le Barcelonais Lamine Yamal. Né dans l'Eure à Vernon, Ousmane Dembélé est parti d'Evreux pour le centre de formation du Stade Rennais à 13 ans, avant de jouer pour le Borussia Dortmund et le FC Barcelone.

A lire aussi. Adidas met Evreux sous les projecteurs du monde entier avec Ousmane Dembélé dans une pub pleine d'émotion

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris-Saint-Germain en mai 2025, il a remporté la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France. Il compte actuellement 57 sélections avec les Bleus. Le club d'Evreux a vu passer plusieurs internationaux français durant leur jeunesse comme Steve Mandanda, Dayot Upamecano, Mathieu Bodmer ou encore Bernard Mendy.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
KADJAR première main
KADJAR première main Saint-Vincent-Bragny (71430) 8 900€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football. Ousmane Dembélé de retour à Evreux pour célébrer son Ballon d'or
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple