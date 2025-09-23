Dembélé Ballon d'Or. "Il le mérite" : les jeunes footballeurs de Caucriauville se réjouissent

"Il est trop fort, il mérite le Ballon d'Or !" Comme Sika, jeune U12, ils sont nombreux, au Havre Caucriauville Sportif (HCS) à se réjouir du triomphe du Normand Ousmane Dembélé, sacré meilleur footballeur du monde, lundi 22 septembre. "Par rapport à d'autres joueurs, il est bon individuellement et collectivement, il fait des passes décisives et il marque… Il pense à l'équipe avant lui-même", renchérit un de ses camarades des U13.

Un champion issu des quartiers

Vainqueur de la Ligue des Champions, du championnat de France, de la coupe de France et de la Supercoupe de l'UEFA, l'Ebroïcien totalise 35 buts et 15 passes décisives en 54 matchs. Au HCS, quelques heures avant la cérémonie du Ballon d'Or, jeunes et éducateurs s'affichaient confiants quant au succès d'Ousmane Dembélé, grâce à ces extraordinaires statistiques.

Les U12 et U13 de Caucriauville heureux pour Oussmane Dembélé Impossible de lire le son.

Même s'il préfère Joao Neves, milieu de terrain comme lui, Imrane, capitaine des U13, reconnaît qu'"Ousmane Dembélé a beaucoup apporté au PSG cette saison. Ça fait bizarre de se dire qu'il vient de Normandie, comme nous, et ce serait un grand exemple à suivre". C'est en effet à Evreux, dans le quartier populaire de La Madeleine, que le Ballon d'Or 2025 a grandi et commencé le foot. "Comme quoi, il y a des pépites dans notre région, sourit Rasoulou Diabaté, éducateur, c'est un exemple pour nous, un joueur issu des quartiers… Un jour, ce sera peut-être un de nos gamins !"

S'il n'a pas encore de Ballon d'or à son actif, le club de Caucriauville a tout de même vu passer un vainqueur de la Ligue des Champions : le gardien Edouard Mendy, lauréat avec Chelsea en 2022.