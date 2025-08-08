En ce moment 1987 CALOGERO
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Football. Le Normand Ousmane Dembélé parmi les 30 nommés du Ballon d'Or 2025

Sport. Ousmane Dembélé, ailier du Paris-Saint-Germain, est nommé pour la première fois au Ballon d'Or, comme huit autres de ses coéquipiers avec qui il a remporté la Ligue des Champions. La remise du trophée aura lieu lundi 22 septembre.

Publié le 08/08/2025 à 09h49 - Par Célia Caradec
Football. Le Normand Ousmane Dembélé parmi les 30 nommés du Ballon d'Or 2025
Ousmane Dembélé, champion du monde 2018, a remporté la Ligue des Champions cette année. - Soccer.ru - Wikicommons

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce n'est pas une surprise : le Normand Ousmane Dembélé figure dans la liste des joueurs nommés pour le Ballon d'Or masculin 2025, publiée jeudi 7 août. Une première pour le natif de Vernon, qui a joué à Evreux de 7 à 13 ans avant de partir se former à Rennes, et reste très attaché à l'Evreux Football Club.

Neuf joueurs du PSG nommés

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris-Saint-Germain samedi 31 mai, Ousmane Dembélé fait partie des neuf joueurs du PSG qui figurent dans la liste des 30 nommés, un record. On y retrouve notamment Gianluigi Donnarumma, la révélation Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha. Un collectif également champion de France et vainqueur de la coupe de France, en 2025.

Le champion du monde 2018, favori de son club pour le trophée, sera également en concurrence avec le très jeune barcelonais Lamine Yamal ou bien Kyllian Mbappé, l'ancien parisien passé au Real Madrid.

Le Ballon d'Or sera remis lundi 22 septembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Football. Le Normand Ousmane Dembélé parmi les 30 nommés du Ballon d'Or 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple