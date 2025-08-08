Football. Le Normand Ousmane Dembélé parmi les 30 nommés du Ballon d'Or 2025

Ce n'est pas une surprise : le Normand Ousmane Dembélé figure dans la liste des joueurs nommés pour le Ballon d'Or masculin 2025, publiée jeudi 7 août. Une première pour le natif de Vernon, qui a joué à Evreux de 7 à 13 ans avant de partir se former à Rennes, et reste très attaché à l'Evreux Football Club.

Neuf joueurs du PSG nommés

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris-Saint-Germain samedi 31 mai, Ousmane Dembélé fait partie des neuf joueurs du PSG qui figurent dans la liste des 30 nommés, un record. On y retrouve notamment Gianluigi Donnarumma, la révélation Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha. Un collectif également champion de France et vainqueur de la coupe de France, en 2025.

Le champion du monde 2018, favori de son club pour le trophée, sera également en concurrence avec le très jeune barcelonais Lamine Yamal ou bien Kyllian Mbappé, l'ancien parisien passé au Real Madrid.

Le Ballon d'Or sera remis lundi 22 septembre.