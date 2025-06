People. Avec sa victoire en LDC le Normand Ousmane Dembélé gagne un pari très particulier…. et un cadeau hors de prix

Il avait lancé l'idée presque en rigolant. En janvier 2025, à Doha, juste après avoir offert le Trophée des champions au PSG contre Monaco, Ousmane Dembélé confiait avoir passé un accord un peu spécial avec ses amis : "Je me suis fait un défi. Il y a quelque chose à gagner… Des Patek et des Rolex !" glissait-il, sourire en coin.

Sept mois plus tard, ce défi, bien plus qu'une simple blague de vestiaire, est devenu réalité. A 28 ans, l'attaquant normand formé à Evreux a non seulement réalisé une saison étincelante, mais aussi remporté son pari très personnel.

Un pari à 30 buts… et plusieurs dizaines de milliers d'euros

L'objectif fixé en coulisses était simple, mais ambitieux : inscrire 30 buts toutes compétitions confondues. Un cap franchi en mars, lors du Classique contre l'Olympique de Marseille. La suite ? Une moisson de trophées et une fin de saison en fanfare, conclue par un titre de champion de France, une Coupe de France et surtout une Ligue des champions face à l'Inter Milan, le 31 mai à Munich.

Mais le plus surprenant reste peut-être la récompense promise par ses proches : des montres suisses de luxe, parmi lesquelles des Rolex et des Patek Philippe, certaines pouvant dépasser les 100 000 euros pièce. Lors des célébrations au Parc des Princes après le sacre en championnat, une montre scintille discrètement au poignet du joueur…

Une Rolex pour célébrer… et un ami rappeur très généreux

Mais ce n'est pas tout ! On retrouve également dans les vestiaires, une scène capturée sur les réseaux sociaux : on y voit Sam's, rappeur et acteur révélé dans la série Validé, remettre à son ami une montre dans un petit sac bien identifiable. "Ça c'est pour toi. On a dit, je m'en fous, tu prends ! J'avais dit j'ai fait !" lance Sam's, sourire jusqu'aux oreilles. "J'avais dit, j'ai fait !"

Un moment complice entre deux passionnés, où Ousmane Dembélé réplique, taquin : "C'était toi et moi, on avait dit, à l'année prochaine !"

Sam's : du rap à la Rolex pour son ami footballeur

Moussa Mansaly, alias Sam's, est bien plus qu'un rappeur. Ancien footballeur amateur, acteur à succès, il est surtout un ami proche d'Ousmane Dembélé. Né à Bordeaux et d'origine sénégalaise, il s'est illustré dans le monde du hip-hop avant de percer à l'écran dans des rôles marquants (Patients, La Vie scolaire, Validé…).

Son cadeau n'a rien d'anodin : le prix moyen d'une Rolex neuve en 2025 atteint 28 000€ !

Dembélé, le Normand qui brille (aussi) à Paris

Oui, Ousmane Dembélé est normand ! Né à Vernon dans l'Eure, il a grandi à Evreux, dans le quartier de la Madeleine, où il a aussi fait ses premiers pas dans le football avant de rejoindre le centre de formation du Stade Rennais. Ce lien avec la Normandie, il ne l'a jamais renié. Et c'est aujourd'hui un des plus beaux palmarès de la région, avec un titre mondial en 2018, une Ligue des champions en 2025, et maintenant… des Rolex en guise de cerise sur le gâteau.

