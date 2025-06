Caen. En attendant le tram, il est roué de coups par sept personnes

Le 3 juin 2025, au tribunal de Caen, un jeune homme de 21 ans a été entendu dans une affaire de violences survenues le 16 septembre 2023. Ce jour-là, un homme tenant une trottinette à un arrêt de tram a été pris à partie par un groupe de sept personnes, qui l'ont injurié puis frappé violemment. La victime s'est défendue avec sa trottinette, mais a été submergée. Pendant l'altercation, sa montre est tombée au sol et le prévenu a ramassé l'objet avant que le groupe ne prenne la fuite.

Il n'a pas participé au déferlement de haine

Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier les agresseurs et de confirmer la scène de violence. Sur la vidéo, on remarque bien la montre qui tombe à terre et le jeune qui l'empoche. Il est entendu en novembre 2023 et explique aux enquêteurs qu'il ne savait pas qu'elle appartenait à l'homme battu. En aucun cas il n'a participé à la bagarre, ce qui est prouvé par les images.

Au tribunal de Caen le 3 juin dernier, il confirme ses propos. Il n'a pas frappé, il a trouvé cette montre et n'a pas compris que c'était celle de la victime. La présidente lui fait remarquer qu'il ne pouvait pas ignorer qui en était le propriétaire. Elle lui demande aussi pourquoi il n'est pas intervenu pour empêcher ses amis de rouer de coups le passager. S'il reconnaît avoir ramassé le bijou, pour lui ce n'était pas un vol.

La victime, présente à l'audience, ne souhaite pas se porter partie civile. Pour la procureure, ce sont des faits graves d'une rare violence. Le prévenu était dans le groupe. Il doit comparaître prochainement pour d'autres méfaits. Elle demande de la prison ferme. Après délibéré, le prévenu est condamné à 90 jours-amende de 9€, interdiction de port d'arme pendant 2 ans. Il devra régler aussi 254€ de frais de procédure.