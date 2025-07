Ouistreham. Bubble Cooleur Tour : une course les pieds dans la mousse !

Samedi 2 août, la plage de Riva-Bella à Ouistreham se couvrira de mousse et de couleurs pour accueillir la Bubble Cooleur, une course festive et accessible à tous dès 4 ans. Sur un parcours de 5 kilomètres, les participants traverseront des zones pleines de mousse, se verront aspergés de poudre colorée et profiteront d'un échauffement musical en plein air. L'événement se terminera en beauté avec une FestyMousse Party, où DJ et danse seront au rendez-vous les pieds dans la mousse. Les poudres et mousses utilisées sont 100% biodégradables et à base d'ingrédients naturels.

Pratique. Tarifs : entre 4 et 30€. Dès 12h. Inscription sur bubblecooleur.fr