Fécamp. Une soirée 100% Goldman en musique live

Après ABBA l'année passé, hommage cet été à Goldman.

La Ville de Fécamp organise, samedi 2 août, une grande soirée musicale autour de l'univers de Jean-Jacques Goldman. Le groupe Non Homologué, tribute de Jean-Jacques Goldman, se produit sur le quai Bérigny à hauteur de la place Nicolas Selle. Non Homologué est un groupe hommage composé de cinq musiciens et un ingénieur son, reprenant les tubes de l'icône de la musique française. Il tire son nom du 4e album de Jean-Jacques Goldman.

Avant le concert, un karaoké géant sera proposé, animé par Sébastien Vimard, pour chanter seul, en duo ou entre amis. Les visiteurs sont invités à venir avec leur pique-nique, place Nicolas Selle, pour une ambiance guinguette.

Soirée hommage à Goldman

Fécamp - quai Bérigny et place Nicolas Selle

- de 18h à 19h30 : karaoké

- de 21h à 22h30 : concert du groupe Non Homologué