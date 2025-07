Ecologie. Bientôt la fin des échantillons de savon dans les hôtels normands ?

Faire plus attention à l'écologie, réduire son empreinte carbone et moins consommer de ressources sont des objectifs pour presque tous les secteurs d'activité. Le secteur touristique n'y fait pas exception, surtout en cette période de vacances estivales : camping, parc d'attractions, et les hôtels aussi.

"On s'applique à faire moins de déchets avec des emballages individuels, que ce soit au niveau de la chambre ou du petit-déjeuner", illustre Delphine Mignot, directrice de l'Ibis budget de Saint-Lô dans la Manche. Elle détaille : "On est parti sur un système de petit-déjeuner vrac. On propose aussi à la clientèle le remplissage des gourdes, car on ne propose plus de bouteille d'eau." Dans la salle de bains, exit les gobelets en plastique pour du carton et, à terme, des verres. Surtout "le savon a été remplacé au profit de gel douche et shampooing en distributeur vrac", dévoile-t-elle. A l'Ibis budget, il n'est donc plus possible de repartir avec son petit bout de savon chez soi

Tri et économies d'énergie

Le tri des déchets est aussi amplifié. Les équipes sont sensibilisées aux économies d'énergie : éteindre les lumières, les télévisions, les climatiseurs ou les chauffages… "On les sensibilise aussi aux fuites d'eau, pour qu'ils nous remontent l'information le plus rapidement possible pour que derrière on puisse intervenir et réparer la fuite", ajoute Delphine Mignot.

Un nouveau label de l'Etat permet de valider ces efforts : Destination d'excellence. Il remplace Normandie Qualité tourisme, et intègre plus de critères écologiques. Plusieurs centaines d'hôtels ou encore Festyland dans le Calvados sont labellisés.

