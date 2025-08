Val-de-Reuil. Des zorilles du Sahara, cousines du putois, sont nées à Biotropica

Elles partagent avec leur cousin le putois la capacité de projeter un spray anal nauséabond lorsqu'elles se sentent menacées… Les zorilles du Sahara sont une espèce rare en captivité. Le groupe conservé chez Biotropica, le parc animalier de Val-de-Reuil, est désormais le plus grand groupe captif de zorilles au monde. Depuis la naissance de plusieurs spécimens il y a quelques semaines, "la moitié de la population de zorilles présente en parc zoologique se trouve à Biotropica", indique le parc de l'Eure sur ses réseaux sociaux, jeudi 31 juillet.

Des taches personnalisées

Si la zorille du Sahara est considérée comme l'un des plus beaux mustélidés à l'âge adulte, avec son pelage blanc et noir et sa queue en plumeau, à la naissance, les petits ne présentent que de rares taches noires sur leur peau rose.

•

Des taches "complètement différentes d'un individu à l'autre, précise Biotropica, permettant ainsi de les reconnaître, de la même façon que nos empreintes digitales sont uniques et permettent ainsi de nous différencier."

Les zorilles du Sahara sont installées non loin de l'enclos des guépards du Soudan. Biotropica est le seul parc à présenter cette espèce, en France.