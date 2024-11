[Photos] Val-de-Reuil. Une opération impressionnante : mais pourquoi ces quatre crocodiles de Biotropica ont-ils été attrapés ?

Une intervention insolite a eu lieu jeudi 7 novembre dans le parc zoologique Biotropica de Val-de-Reuil. Quatre crocodiles à museau allongé d'Afrique ont été attrapés par les soigneurs : un mâle, Léon, et trois femelles. L'objectif ? Les emmener à La ferme aux crocodiles de Pierrelatte dans la Drôme, leur nouvel habitat.

Ce n'est pas tous les jours que les soigneurs de Biotropica attrapent des crocodiles. Ils ont donc dû se préparer en amont aux côtés du directeur François Huygue pour qu'ils sachent exactement quoi faire le moment venu.

Créer d'autres combinaisons génétiques

Cette espèce "s'est bien reproduite à Biotropica. On a doublé la population captive européenne grâce aux petits qui sont nés chez nous", explique Laëtitia Lassalle, assistante zoologique à Biotropica. "Il était temps de les faire partir pour qu'ils se reproduisent ailleurs et éviter la consanguinité." Mais pas simple de les attraper. "On voulait commencer par le mâle, le plus costaud et potentiellement le plus agressif", assure François Huygue, directeur de Biotropica en charge de l'opération avec les soigneurs. Et Léon pèse 120kg ! Alors pour la capture, "on utilise des cordes, car les crocodiles, sachant retenir leur respiration longtemps, sont de mauvais candidats à l'anesthésie". Il faut en placer plusieurs autour du cou et du museau puis "mettre un scotch au bout du nez", relate François Huygue. L'espèce ne quitte pas complètement Biotropica. Dans les mois à venir, un jeune mâle américain rejoindra les jeunes femelles nées à Biotropica pour créer de nouvelles combinaisons génétiques.

Pour attraper les crocodiles, les soigneurs utilisent des cordes et des lassos, mais encore faut-il les repérer. Pour ce faire, ils utilisent des bâtons qu'ils placent dans l'eau pour faire bouger les crocodiles.

Le mâle nommé Léon était le premier crocodile à être attrapé, car plus costaud que les femelles. Et cela n'a pas été simple de placer les cordes autour de son cou et de son museau pour tenter de le faire sortir de l'eau.

Pas évident pour l'équipe de Biotropica de placer correctement les cordes autour du cou des crocodiles. Ils doivent faire preuve de patience et de persévérance, car ces animaux s'agitent et se débattent en utilisant toute leur force.

