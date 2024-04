Eure. Unique en France : 450 piranhas débarquent à Biotropica !

Souvent associés aux méchants dans les films, les piranhas débarquent à Biotropica. Le parc zoologique de Val-de-Reuil a choisi de redorer l'image de l'espèce en inaugurant le plus grand bassin de piranhas jamais vu en France. En effet, le bassin est conséquent, c'est plus de 80 000 litres pour accueillir ces 450 poissons. Depuis le début du mois d'avril, les équipes introduisent petit à petit cette espèce rare. Aujourd'hui, le banc compte environ 450 piranhas.

Depuis plus d'un an, les équipes du parc travaillent à cette création. Un accomplissement de longue date car cette espèce est réputée pour vivre en banc. "En présenter une douzaine n'a pas de sens, c'est dans une structure sociale naturelle que l'espèce exprime tous ses comportements naturels. C'est ce que nous avons voulu réaliser pour nos visiteurs, avec une installation à la hauteur de l'espèce !" explique dans le communiqué du parc François Huyghe, vétérinaire et directeur de Biotropica. Pour recréer leur environnement naturel, les piranhas cohabitent avec différents poissons comme les poissons-chats, cichlidés et même des "faux piranhas" qui leur ressemblent mais sont eux herbivores.

Une nouvelle aventure

La création de ce nouvel espace est accompagnée d'une nouvelle activité. Même si la cohabitation avec les autres espèces reste pacifique, ils doivent se nourrir. Pour cela les équipes de Biotropica organisent des repas commentés dans une zone prévue à cet effet. Des gradins sont positionnés en face de l'aquarium pour faciliter l'échange du public avec les soigneurs. "Quand la nourriture est descendue dans le bassin par la grue en mode 'Jurassic Park', après quelques morsures timides par les éclaireurs, c'est en général une belle frénésie, un ballet parfaitement orchestré où chacun participe à faire disparaître les traces de la mort… on ne s'en lasse pas", révèle dans le même communiqué Laetitia Lassalle, assistante zoologique du parc.

L'activité est organisée tous les jours en compagnie des soigneurs. Durant les vacances scolaires, le parc vous accueille de 9h30 à 18h30.

