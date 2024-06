Val-de-Reuil. Biotropica : 200 espèces et de nombreux bébés à découvrir

Dans la serre tropicale ou en extérieur, le parc de Biotropica, à Val-de-Reuil, qui s'étend sur près de 5 000m2, invite à la rencontre de nombreux animaux. Signes de bien-être, les naissances sont encore nombreuses cette année parmi les chauves-souris géantes, suricates, kangourous et manchots. Les soigneurs se réjouissent aussi d'accueillir des bébés crocodiles. Chaque journée est ponctuée de séances de nourrissage durant lesquelles un soigneur et un animateur répondent à la curiosité des visiteurs. Tous les jours, ils peuvent assister au nourrissage des suricates, loutres ou oiseaux comme les loriquets, au cours des neuf rendez-vous commentés de la journée. Les faux-gavials, une sorte de crocodile, sont nourris le samedi et le dimanche. Le parc est en évolution constante : les piranhas disposent d'un nouvel aquarium et les kangourous seront désormais visibles depuis une passerelle pour une meilleure visibilité.

Ouvert de 9h30 à 17h30 tous les jours, de 10 à 17€. biotropica.fr