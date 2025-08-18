L'amour est dans le pré. "J'ai du mal avec son caractère" : Valentin dit pourquoi il a quitté Flavie, les internautes s'en prennent à lui

Un an après sa participation à L'amour est dans le pré, Valentin fait le point sur sa vie sentimentale dans l'émission spéciale Que sont-ils devenus ?, animée par Karine Le Marchand. L'agriculteur de la Manche a confirmé qu'il n'était plus en couple avec Flavie, rencontrée durant l'aventure.

"C'est moi qui ai arrêté, j'ai toujours un peu de mal avec son caractère", a expliqué Valentin, franc comme à son habitude.

Trop de réseaux sociaux au goût de Valentin

Lors de son échange avec Karine Le Marchand, Valentin a précisé les raisons de cette séparation. "Elle était un peu 'Moi je, moi je'… un peu, et puis trop de réseaux sociaux", a-t-il confié, regrettant que sa compagne partage systématiquement leur quotidien :

"A peine on faisait quelque chose, elle nous postait sur les réseaux… et pfff", lâche-t-il dans un soupir.

Karine Le Marchand l'interroge alors sur cette exposition : "Elle perdait beaucoup de temps à exister avec toi publiquement, en fait ?" Valentin répond sans détour : "Moi je ne suis pas du tout comme ça, personne ne sait ce que je fais en général."

Un échange franc avec Karine Le Marchand

Face aux confidences parfois évasives de Valentin, Karine Le Marchand n'a pas hésité à le bousculer :

"Ça veut dire que tu as laissé monter le truc sans rien dire ? T'es chiant Valentin, faut dire les choses, parce qu'elle aurait peut-être pu changer !"

L'agriculteur admet que Flavie "est tombée de haut" et reconnaît que la discussion a eu lieu trop tard : "On en a parlé, mais… à la fin quoi."

Les internautes divisés entre soutien à Flavie et critiques de Valentin

L'extrait diffusé en avant-première sur Instagram par M6 a rapidement fait réagir les internautes. Les commentaires se sont multipliés, souvent critiques envers Valentin :

"Si vous vouliez rester dans l'ombre, il ne fallait pas faire l'émission. Flavie est une chouette fille."

"Sacrément gonflé quand même le gars non ? Il a de la chance que la nana soit partie en toute élégance parce que bon, d'une il laisse monter la sauce sans rien dire jusqu'à ce qu'il en ait marre (où est la discussion, base du couple qu'il est venu chercher dans une téléréalité… bref ?), et il ne veut pas de sur exposition ???? En passant dans ADP ? Re-bref. L'élégance on repassera ! Déçue du bonhomme."

"Je pense que ce petit Valentin ne se remet pas beaucoup en question et qu'il ne faisait pas beaucoup d'effort. Ça se voyait déjà à la ferme et également dans l'émission où les agriculteurs donnent leur avis… team Flavie aussi."

D'autres soulignent le courage et la dignité de Flavie, rappelant son combat face à la maladie :

"Flavie, elle était là pour toi même avec le cancer… aujourd'hui elle est très fière d'être la personne qu'elle est."

Une majorité des spectateurs semblent se ranger du côté de Flavie, beaucoup commentant simplement : Team Flavie.

Valentin face à l'image laissée par L'amour est dans le pré

S'il revendique son choix et son besoin de discrétion, Valentin doit désormais composer avec les réactions parfois virulentes du public. En exposant sa vie à la télévision, l'agriculteur manchois s'expose aussi à la critique, même si ses confidences auront eu le mérite d'éclaircir les raisons d'une séparation qui intriguait les fidèles de L'amour est dans le pré.

Ou et quand regarder les révélations de Valentin ?

Que sont-ils devenus ? c'est ce lundi 18 août au soir sur M6 à 21h15.