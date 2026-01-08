En ce moment M'envoler JECK & CARLA
[LIVE] La tempête Goretti arrive en Normandie : suivez l'évolution de la situation en direct

Un épisode météo d’une rare intensité est attendu en Normandie ce jeudi 8 janvier dans la soirée puis dans la nuit.. La tempête Goretti, annoncée comme potentiellement plus violente que Ciaran, entraîne des vigilances maximales, notamment dans la Manche. Vent violent, submersion marine, perturbations majeures : toutes les infos sont à suivre en direct.

Le 08 Janvier 2026 à 18:00

En direct
18h20

Des vents entre 120 et 150 km/h attendus en Seine-Maritime

"C'est un événement de nature très sérieuse", indique le préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, qui indique que le département a failli passer en alerte rouge. 

1000 pompiers sont mobilisés, le dispositif FR-Alert a été déclenché et les établissements scolaires seront fermés, vendredi

En savoir plus. 

Le dispositif FR-Alert a été déclenché.
Célia Caradec
18h15

Tempête Goretti : fermeture exceptionnelle des écoles dans la Manche

Face aux conditions météo annoncées, la préfecture de la Manche a décidé de fermer l’ensemble des écoles vendredi (primaires, collèges, et lycées). 

Le préfet Marc Chappuis explique que cette mesure vise à éviter tout déplacement inutile au moment où les effets de la tempête pourraient encore se faire sentir, notamment sur le réseau routier.

En savoir plus.

 

18h10

Fortes perturbations sur les transports

La violence des vents attendus contraint la SNCF à stopper les circulations ferroviaires afin d’éviter tout incident majeur. Des trains de reconnaissance devront vérifier l’état des voies avant toute reprise progressive du trafic vendredi.

La circulation des transports scolaires, cars, bus et trams est supendue dans toute la région
Des axes majeurs et des ponts sont coupés à la circulation. 

Le détail ici

18h05

Vigilances météo : rouge dans la Manche, orange ailleurs

La Manche est placée en vigilance rouge pour vent violent à partir de 21h, avec des rafales pouvant atteindre 160 km/h sur le littoral. Les autres départements normands sont en vigilance orange, avec un risque d’aggravation en Calvados et en Seine-Maritime. Des alertes pluie-inondation et vagues-submersion sont également en cours sur plusieurs secteurs côtiers.

En savoir plus.

Rafales jusqu’à 160 km/h : les prévisions en Normandie

Dans la Manche, les rafales pourraient atteindre 160 km/h sur la côte et 140 km/h dans les terres. Le Calvados et la Seine-Maritime pourraient connaître des vents jusqu’à 130 km/h sur le littoral. L’Orne et l’Eure ne sont pas épargnées, avec des pointes attendues entre 100 et 110 km/h.

18h03

Tempête Goretti : un épisode redouté, comparable à Ciaran

Selon plusieurs modèles météo, il s’agit de l’épisode le plus violent depuis la tempête Ciaran en 2023. Le cœur de la perturbation traversera la région durant la nuit, avant une accalmie attendue vendredi matin.

Les habitants ont déjà reçu une alerte sur leur téléphone au cours de la journée. Des mesures ont été mises en place pour garantir la sécurité de tous ; vous pouvez en consulter le détail ici.

La tempête Ciaran avait marqué la Normandie en 2023, avec de nombreux dégâts La tempête Ciaran avait marqué la Normandie en 2023, avec de nombreux dégâts
Hugo Charpentier
18h00

Bienvenue sur ce live

La tempête Goretti s’apprête à frapper la Normandie. La Manche est placée en vigilance rouge, tandis que le Calvados, l’Orne et la Seine-Maritime sont en vigilance orange pour le vent et le risque de vague-submersion. Sur le littoral, les rafales pourraient atteindre jusqu’à 160 km/h.

La rédaction est pleinement mobilisée pour vous faire suivre l’évolution de la situation en direct, ce soir et toute la nuit. Trafic, état des routes, coupures, incidents… toutes les informations essentielles sont à retrouver ici, minute par minute.

N’hésitez pas à nous partager comment ça se passe par chez vous, sur les routes que vous empruntez et dans votre commune. Vos témoignages permettent aussi de suivre la situation au plus près du terrain.

