[LIVE] La tempête Goretti arrive en Normandie : suivez l'évolution de la situation en direct

Vigilances météo : rouge dans la Manche, orange ailleurs

La Manche est placée en vigilance rouge pour vent violent à partir de 21h, avec des rafales pouvant atteindre 160 km/h sur le littoral. Les autres départements normands sont en vigilance orange, avec un risque d’aggravation en Calvados et en Seine-Maritime. Des alertes pluie-inondation et vagues-submersion sont également en cours sur plusieurs secteurs côtiers.

Rafales jusqu’à 160 km/h : les prévisions en Normandie

Dans la Manche, les rafales pourraient atteindre 160 km/h sur la côte et 140 km/h dans les terres. Le Calvados et la Seine-Maritime pourraient connaître des vents jusqu’à 130 km/h sur le littoral. L’Orne et l’Eure ne sont pas épargnées, avec des pointes attendues entre 100 et 110 km/h.