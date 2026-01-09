En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
La Hague. Tempête Goretti : un navire était en difficulté jeudi soir

Sécurité. Un navire de commerce, de type roulier, était en danger jeudi 8 janvier, au large du Cotentin, lors du passage de la tempête Goretti.

Publié le 09/01/2026 à 11h54, mis à jour le 09/01/2026 à 11h55 - Par Julien Rojo
L'Abeille Liberté a été déployé pour assister le navire en difficulté. - Archives

La tempête Goretti a fortement perturbé la circulation maritime dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. En début de soirée, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg a détecté un navire de commerce faisant route vers le cap de la Hague. Problème : l'équipage n'était plus maître des manœuvres face à la violence des éléments. Pire, le bateau se rapprochait rapidement des côtes, à La Hague.

Le remorqueur d'intervention VB Abeille Liberté déployé

Le préfet maritime a ordonné au capitaine du navire de stopper ses machines et de se mettre à la dérive. "Les vents de sud-ouest et le fort courant du raz Blanchard avaient tendance à l'éloigner du danger de la côte", indiquent les autorités maritimes. Le remorqueur d'intervention VB Abeille Liberté a été déployé pour rester au contact du navire en difficulté et être prêt à le remorquer en cas d'urgence absolue. Finalement, le navire a pu redémarrer ses machines vendredi 9 janvier en début de matinée lorsque tout risque d'échouement était écarté. Le bateau emprunte désormais un itinéraire de sécurité dans la baie de Seine. Une fois que la météo se sera améliorée, il reprendra sa route vers le port de Zeebrugge en Belgique.

