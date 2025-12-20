Seine-Maritime. Le CROSS Jobourg mobilisé pour évacuer un passager du ferry Mont St Michel navigant au large du Havre

Vendredi 19 décembre, en fin d'après midi, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a pris en charge un appel du Centre de consultation médicale maritime (CCMM) basé à Toulouse. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, "ce dernier l'a informé d'un besoin d'assistance médicale pour un passager du ferry Mont St Michel naviguant alors au large du Havre".

Evacuation médicale préconisée

Une conférence téléphonique a ensuite été établie avec le CCMM et le Samu de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre. Les secours ont indiqué qu'une évacuation médicale était préconisée. Le CROSS a engagé l'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus-sur-Mer dans la Manche pour hélitreuiller la victime et la transférer vers le groupe hospitalier du Havre. Celle-ci a finalement été prise en charge par les services hospitaliers vers 19h30.