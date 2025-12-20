En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Le juge des référés confirme la fermeture administrative du So pour une durée de deux mois

Sécurité. La boîte de nuit Le So à Rouen a été visée par une fermeture administrative de deux mois à compter du 19 décembre. Samedi 20 décembre, le tribunal administratif de Rouen a indiqué que le juge des référés du tribunal rejette le recours de l'établissement.

Publié le 20/12/2025 à 13h14, mis à jour le 20/12/2025 à 13h15 - Par Justine Carrère
Rouen. Le juge des référés confirme la fermeture administrative du So pour une durée de deux mois
Le tribunal administratif de Rouen a indiqué ce samedi 20 décembre que le juge des référés du tribunal rejette le recours du So.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La boîte de nuit Le So à Rouen a été visée par une fermeture administrative de deux mois à compter du 19 décembre après avoir accueilli une cliente mineure et servi de l'alcool à une personne déjà ivre. L'établissement a contesté, selon le tribunal administratif de Rouen "en référé-liberté, l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 16 décembre 2025 prononçant sa fermeture administrative pour une durée de deux mois". Le juge des référés du tribunal rejette son recours.

A lire aussi. Rouen. "Une sanction injustifiée", le club Le SO visé par une fermeture administrative de deux mois

La fermeture du So décidée par le préfet

Dans un communiqué ce samedi 20 décembre, le tribunal administratif de Rouen indique que "la fermeture du So Club a été décidée par le préfet de Seine-Maritime le 16 décembre en application de l'article L.3332-15 du code de la santé publique". Cet article permet "au préfet du département, au titre de ses pouvoirs de police, de fermer des débits de boissons et restaurants en cas d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques".

Face au recours du So Club, en réaction à cette fermeture administrative, "le juge des référés du tribunal a estimé que les éléments apportés par l'exploitant du So Club pour remettre en cause l'exactitude matérielle de ces faits n'étaient pas suffisants notamment au vu de déclarations reçues par les services de police au mois de novembre 2025 dans le cadre d'une enquête pour subornation de témoin". Il a notamment jugé que ces faits "qui ne sont pas isolés, sont à l'origine, par leur nature, de graves troubles à l'ordre public et qu'ils sont en relation directe avec les conditions d'exploitation et la fréquentation du So Club".

Une fermeture maintenue

Le juge des référés en a déduit que la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois n'était pas "excessive et qu'ainsi, il n'était pas porté une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie, qui constituent des libertés fondamentales".

Le tribunal avait déjà rejeté le référé-liberté formé à l'encontre de la fermeture administrative du même établissement décidée le 27 décembre 2024 pour une durée d'un mois.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Le juge des référés confirme la fermeture administrative du So pour une durée de deux mois
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple