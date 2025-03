Rouen. Prise d'otages dans la gare : la préfecture organise cette nuit un vaste exercice de sécurité

Forces de l'ordre, pompiers, Samu de Rouen et SNCF seront mobilisés pour cet exercice de sécurité prévu dans la nuit de jeudi 6 mars à vendredi 7 mars sur la place Tissot, parvis de la gare de Rouen. La préfecture de Seine-Maritime, qui coordonne l'exercice, prévoit de simuler une attaque avec prise d'otages dans la gare de Rouen qui devrait impliquer, par ailleurs, 26 volontaires appelés à "jouer" les voyageurs du train.

Des perturbations à prévoir

Ce vaste exercice ne sera pas sans conséquences pour les usagers de la gare. La préfecture a annoncé l'interdiction de stationnement et de circulation dans un périmètre allant de la place Tissot jusqu'à la rue de la Rochefoucauld et une partie des rues Verte et Jeanne d'Arc, de 20h à 3h45. Par ailleurs, la station de métro "Gare rue verte" sera fermée aux voyageurs à partir de 23h et jusqu'à la fin du service (environ 1h15). Concernant les bus : les lignes F2, F7, 11 et Noctambus seront déviées aux abords de la gare à partir de 22h.

L'objectif de cet exercice "est de permettre aux différents services qui seraient mobilisés en pareille situation de s'entraîner en conditions réelles", précise la préfecture qui veut tester notamment le plan NOVI (Nombreuses victimes), "destiné à secourir un nombre important de victimes dans un même lieu et à organiser les premiers soins". Il s'agit aussi de tester à l'échelle départementale le plan NRBC (Nucléaire, radiologique, biologique et chimique) "qui propose des mesures et un dispositif opérationnel de réponse face à une menace ou un attentat".