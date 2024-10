Rouen. Le FR Alerte a retenti sur tous les téléphones : au cœur d'un vaste exercice de catastrophe industrielle

Vous l'avez probablement entendu si vous êtes passé par la Métropole de Rouen, mardi 15 octobre, le cell broadcast, ou FR Alerte, a retenti sur le téléphone portable d'environ 300 000 personnes dans le cadre d'un vaste exercice de sûreté mené par la préfecture de Rouen. Le scénario choisi : un dangereux accident industriel à Lat Nitrogen, anciennement Borealis, impliquant des rejets d'ammoniac.

Les services de l'Etat ont déclenché le PPI (Plan particulier d'intervention) à 9h37 pétante, soit le début de l'exercice et de la communication auprès de la population. Avant cela, les maires de Grand-Quevilly et Canteleu, les deux communes les plus proches du site, ont été contactés en amont. Pompiers, Samu, gendarmerie, Atmo Normandie, Département ou encore Haropa et Dreal, de nombreux autres services ont été alertés avant même le déclenchement du PPI.

Deux alertes envoyées

"On vient d'avoir l'information que leurs capteurs (à Lat Nitrogen), à l'extérieur du site commencent à identifier une fuite", déclare à haute voix, Clément Vivès, le sous-préfet qui gère les opérations au sein du Centre opérationnel départemental (COD), un genre de cellule de crise installé au cœur de la préfecture et exceptionnellement ouvert à la presse à l'occasion de l'exercice. Sur le mur de la pièce est projetée une carte de la zone de fuite. Tout le monde est sur le pont, accroché à son téléphone ou devant son ordinateur. Clément Vivès et son équipe décident alors d'envoyer une première vague d'alertes (Cell broadcast) dans un rayon de 1 500m autour de l'incident avant, quelques minutes plus tard, d'étendre le signal à 8km autour du site.

"Abritez-vous immédiatement dans l'abri clos le plus proche, fermez fenêtres, portes et aérations, n'allez pas chercher vos enfants", précise le message envoyé avec, bien sûr, la mention "Exercice". "Ce sont trois consignes qu'on retrouve systématiquement sur ce type de FR Alerte puisqu'on est sur une fuite de gaz toxique", explique Tiffany Wenatcher, du Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile. Le message est envoyé en continu pendant 10 minutes afin que ceux qui n'étaient dans la zone au moment du déclenchement puissent le recevoir. Ce temps de diffusion peut être rallongé, précisent les services de l'Etat. Une fois les différents ordres donnés, la presse est évacuée du COD et l'exercice peut se poursuivre.