Rouen. Lubrizol mise en demeure de se conformer aux normes sur les risques d'explosion

Par un arrêté du 5 mai, consulté par l'AFP, la préfecture de Seine-Maritime met en demeure la société Lubrizol de mettre "en œuvre des matériels électriques conformes aux zones à risque d'explosion ATEX (pour ATmosphères EXplosives NDLR) avant le 30 juin 2025". D'après ce document, relayé par l'association Union des victimes de Lubrizol, la société Lubrizol France a réalisé en 2019 un audit de son usine rouennaise qui fabrique des additifs pour lubrifiants, révélant "377 équipements non conformes dont 152 catégorisés en priorité 1 : à lever dès que possible".

Peu de mises aux normes en cinq ans

Or, lors d'une visite d'inspection en date du 13 mars de ce site classé Seveso seuil haut, les agents de la DREAL ont "constaté que seules 87 (sur 377 NDLR) non-conformités ont été levées depuis 2019, dont une seule en priorité 1".

"Chez Lubrizol, notre priorité absolue est de travailler de manière sûre et responsable", a répondu Lubrizol France, interrogée par l'AFP, "nos équipements sont régulièrement évalués en interne conformément aux normes de production et de sécurité applicables".

Pour Christophe Holleville, secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol, "cet audit date de 2019, ça fait cinq ans que ça dure et on donne encore un délai sans astreinte journalière à Lubrizol, rien ne change. On est en droit de se demander pourquoi après l'incendie de 2019 Lubrizol attend une mise en demeure pour mettre son usine aux normes, a-t-il poursuivi, je pense particulièrement à leurs employés, généralement les premières victimes d'une explosion ATEX, il faudrait les protéger".

Huit substances classées "cancérogènes et mutagènes" dans l'environnement

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, la combustion de près de 10 000 tonnes de produits chimiques n'avait fait aucune victime mais provoqué toux, gêne respiratoire, irritation, mal de gorge, nausées et vomissements dans la population. Un rapport de suivi publié en septembre 2024 par des chercheurs de l'université de Rouen avait mis en évidence la présence de huit substances classées "cancérogènes et mutagènes, perturbateurs endocriniens et/ou reprotoxiques, ou toxiques pour les organismes aquatiques" dans l'environnement "reliables uniquement à l'incendie".

La société SAS Lubrizol France est mise en examen des chefs d'exploitation non conforme d'une installation classée, déversement et rejet de substance nuisible dans les eaux douces, souterraines ou superficielles.

Avec AFP