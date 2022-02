Le Préfet de Seine-Maritime, Pierre-Henry Maccioni l'avait annoncé lors d'une conférence de presse la semaine dernière : le Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) se réunit aujourd'hui, ce mardi 12 février.

Des indications plus précises sur les causes et les conséquences cet incident devraient donc être données ce soir, à l'issue de cette réunion.