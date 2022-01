Lubrizol : le mercaptan pratiquement neutralisé à Rouen

"Le traitement de la cuve qui était à l'origine de l'émission incommodante et malodorante de mercaptan se termine progressivement. L'ajustement du protocole sous le contrôle permanent de la DREAL permet la dissolution des résidus solides du fond de cuve. Ces opérations, dont les résultats sont mesurés régulièrement, se poursuivront jusqu'au nettoyage complet de la cuve et la neutralisation complète de la solution de nettoyage", détaille la préfecture.

Les émissions de mercaptan à la sortie de la cheminée de l'usine "restent à un niveau très bas, inférieur à 5 ppm. Il est rappelé que ces concentrations très faibles ne sont pas susceptibles d'avoir des effets sur la santé."

Par ailleurs, Pierre-Henry Maccioni, le Préfet de Haute Normandie et de la Seine-maritime, a autorisé ce mardi "le redémarrage partiel et ciblé des activités de la société Lubrizol, qui a démontré disposer des équipes techniques et scientifiques nécessaires et du personnel adapté pour assurer la sortie de crise. Les industries clientes de Lubrizol devraient ainsi pouvoir être rapidement approvisionnées afin de maintenir leur niveau d'activité."