Fécamp. Montez à bord du Phoenix, un voilier star du grand écran

Terre en vue ! Du mercredi 16 juillet au samedi 19 juillet, le voilier Phoenix s'ancre au bassin Bérigny de Fécamp et ouvre ses ponts au public. On pourra monter à bord de 10h à 12h et de 15h à 21h (visite payante). Pour les plus jeunes - et les adultes curieux ! - un livret-jeu chasse au trésor est disponible pour 5€. Et pour une immersion totale, des casques de réalité augmentée seront proposés, dès 8 ans, pour 12€ les 10 minutes, en plus du tarif de base.

Construit en 1929 au Danemark, ce deux-mâts à voiles carrées a d'abord servi pour des missions évangéliques pendant 20 ans, puis comme caboteur en mer du Nord. Dans les années 1970, il subit une transformation en brick, avant d'être intégré en 1988 à la flotte de The Square Sail Fleet, spécialisée dans les tournages historiques.

A l'affiche au cinéma

Le Phoenix a joué des rôles remarquables sur grand et petit écran : en 1991, il a été transformé en caravelle pour les besoins du film 1492 : Christophe Colomb de Ridley Scott, rebaptisé Santa Maria jusqu'en 1996, année où il a retrouvé sa configuration de brick. Dans les années suivantes, il est apparu dans la série Hornblower, les mémoires d'une courtisane, ou le film Le Monde de Narnia. Depuis 2017, le Phoenix a repris du service à l'écran, notamment dans des grosses productions telles qu'Au cœur de l'Océan, Outlander : Le Chardon et le Tartan et dans le film biographique Napoléon en 2023.

Aux Grandes Voiles

Le Phoenix participe également à de nombreux rassemblements nautiques. En juillet, on l'a vu aux Grandes Voiles du Havre, qui rassemblait les plus grands voiliers du monde du vendredi 4 juillet au lundi 7 juillet à l'occasion du départ de la Tall Ships Races.

Pratique. Visites sur le quai Bérigny, du mercredi 16 juillet au samedi 19 juillet, de 10h à 12h et de 15h à 21h. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Livret-jeu à 5€, casque de réalité virtuelle 12€. Plus d'informations sur les sorties sur aha56.com