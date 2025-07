Deauville. Un nouveau festival de danse réunit des stars mondiales du ballet

Deauville a déjà accueilli de grands danseurs classiques, et ce juste avant le Covid. Sous l'impulsion de Veronika Bogatyreva, Russe née en Ukraine, l'art reprend ses droits dans la station balnéaire, avec la création du festival Deauville sur Pointes, du 25 au 27 juillet. "Pendant trois jours, Deauville se transforme en une scène internationale, nous invitons les plus grandes stars du ballet", promet Inna Ouvaroff, productrice exécutive et directrice du concours.

Un événement exceptionnel

Le grand temps fort a lieu samedi 26 juillet au Centre international de Deauville, avec un gala réunissant donc plusieurs "étoiles et danseurs principaux des plus grands théâtres du monde". Evénement exceptionnel tant il est difficile de réunir ces artistes pendant leurs vacances. "C'est aussi exceptionnel car ils représentent différentes écoles, techniques, visions", poursuit Inna Ouvaroff. Les places sont à réserver ici.

Inna Ouvaroff, Philippe Augier le maire de Deauville, et Veronika Bogatyreva.

Pendant le week-end se dérouleront également des concours de danse contemporaine ou classique, à destination des plus jeunes, les préprofessionnels. Certains viennent d'Angleterre, d'Italie, des Pays-Bas, voire d'Amérique latine. "Ce sont de futures étoiles, des carrières vont débuter à Deauville", vante celle qui est professeure à Paris. L'accès à ces concours est gratuit.

En parallèle, le public pourra assister à certaines conférences, masterclass, ou même danser, comme dimanche 27 juillet, directement sur les planches de Deauville. Une classe accessible à tous sera animée par Arthus Raveau, premier danseur de l'Opéra de Paris.