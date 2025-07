Caen. Un squat de la Demi-Lune évacué à cause d'un incendie

L'alerte a été donnée peu avant 18 heures, dimanche 13 juillet, à Caen. Un incendie s'est déclaré au quatrième et avant-dernier étage d'un ancien Ehpad situé avenue de Paris, dans le quartier de la Demi-Lune. Ce bâtiment est utilisé comme un squat, le plus grand de l'agglomération caennaise, ouvert il y a environ un an à l'initiative de l'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions pour mettre à l'abri des exilés de nationalité étrangère.

Une cinquantaine de pompiers

Une centaine d'occupants avaient déjà évacué les lieux à l'arrivée des secours, indique le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (Sdis 14). Près de cinquante pompiers ont été mobilisés, venus des centres de secours de la Folie Couvrechef, d'Ifs, d'Amfreville, de Dozulé, de Troarn, de Balleroy et de Bayeux, appuyés par une quinzaine de véhicules dont six dédiés à la lutte contre les incendies. Trois lances à incendie ont été déployées pour éteindre le feu.

Deux occupants, un homme âgé de 50 ans et une femme de 29 ans, ont été transportés à l'hôpital après avoir inhalé des fumées. Les autres occupants ont été pris en charge par la mairie de Caen, selon le Sdis 14.