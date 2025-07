Commerce. A la découverte des dizaines d'exposants du marché d'Elbeuf

Le marché d'Elbeuf, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, est l'un des plus importants de l'agglomération rouennaise. Avec près d'une centaine d'exposants, il propose une grande variété de produits : fruits et légumes de saison, viandes, fromages, produits normands, ainsi que vêtements et bijoux artisanaux. La particularité de ce marché est qu'il se tient plusieurs fois dans la semaine à différents endroits de la ville : les mardis et jeudis matin place Lecallier, et le samedi matin rue de la République. Des braderies thématiques y sont aussi proposées.

Pratique. Les mardis et jeudis matin place Lécallier, et le samedi matin rue de la République.