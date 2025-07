Commerce. Flâneries estivales : le marché nocturne de Dieppe revient

Le marché nocturne de Dieppe se tient samedis 12 et 26 juillet ainsi que le 9 août, de 17h à minuit. Plus de 50 exposants y proposent des produits du terroir et des créations artisanales locales, dans une ambiance conviviale et animée. Ce marché offre une belle occasion de découvrir des spécialités régionales et des objets faits main, sous les lumières de la nuit. Il s'inscrit dans la continuité du marché hebdomadaire de Dieppe, reconnu pour la qualité de ses produits et son ambiance, qui lui a valu le titre de "Plus beau marché de France" en 2020.

Pratique. Tous les samedis du mois de juillet, de 17h à minuit. Accès libre.