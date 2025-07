[Live] Tour de France : Tendance Ouest en direct de la caravane entre Bayeux et Vire !

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live !

Après l'effort individuel hier, lors du contre-la-montre à Caen, le Tour de France retrouve les joies du peloton et de la course collective ce jeudi 10 juillet. Les coureurs sillonnent une dernière fois les routes normandes, avec une 6e étape entre Bayeux et Vire, sans oublier des détours par la Manche et l'Orne.

Ambiance en bord de route, points réguliers sur la course, interviews de spectateurs et même embarquement à bord de la caravane du Tour... La rédaction mobilisée aux quatre coins du parcours. Suivez en direct cette dernière étape normande avec nous !