Manche. Des balades ornithologiques pour écouter le chant des oiseaux

Vous avez peut-être admiré de nombreuses fois les paysages manchois, mais les avez-vous écoutés ? Passionné d'ornithologie depuis le plus jeune âge, Sébastien Provost vous emmène en balade pour écouter le chant des oiseaux. Il vous y apprend à les reconnaître et explique leur mode de vie à travers contes et histoires. L'objectif de ces sorties est de prêter attention et de comprendre le monde qui nous entoure.

Une sensibilisation à l'environnement Impossible de lire le son.

Sébastien Provost intervient aussi dans les écoles.

"A milieux variés, avifaune variée." Le guide en est persuadé : plus on se déplace dans divers environnements, plus on entend d'espèces. C'est pour cela que le guide propose de multiples expériences. Il explore la Manche à pied ou en mer à la recherche de nouvelles espèces à faire découvrir. Il ne se limite pas non plus aux oiseaux puisqu'il peut aussi vous emmener voir les phoques et les dauphins de la baie.

Pratique. Informations sur les formules proposées à retrouver sur birding-msm.com/animations.