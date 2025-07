Moulincent. A FilO'Parc, une aventure perchée dans les arbres

Des cabanes et des parcours perchés dans les arbres, c'est ce que propose l'aventure FilO'Parc. Implanté à La Grande Noë, à Moulincent, le parc entame sa troisième saison en 2025. "L'idée de FilO'Parc, c'est de proposer à un large public un parcours de jeu aérien dans des filets et sans harnais", explique Agnès de Longcamp, propriétaire de FilO'Parc. Si la structure fait le bonheur des plus jeunes, les adultes y sont également les bienvenus. "Il n'y a pas de limite d'âge, c'est un espace familial et intergénérationnel", poursuit-elle. En plus des différentes zones de jeux présentes sur le site, il est aussi possible de rester dormir. Les cabanes dans les arbres, situées de 4 à 16 mètres de hauteur, peuvent accueillir jusqu'à 9 personnes. "On a commencé avec cinq cabanes, puis après le Covid-19, on en a refait quatre". Depuis 2024, un escape game, destiné aux enfants de 5 à 13 ans, est aussi proposé. Il mélange action et évasion à travers six pièces à parcourir.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Tél. 07 83 08 83 44.