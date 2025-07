Le Havre. Pneus crevés, il continue à fuir la police

Il a pris beaucoup de risques pour fuir la police au Havre, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juillet.

Des fonctionnaires en patrouille ont cherché à contrôler un 4x4 qui roulait trop vite, quai Lamblardie au Havre, rapporte une source policière. Alors qu'il fait mine de s'arrêter, le conducteur du véhicule, un homme de 54 ans, prend finalement la fuite. Les policiers déploient alors des stopsticks, un dispositif qui permet de crever les pneus d'un véhicule. En passant dessus, le suspect crève deux des pneus de son véhicule mais persiste à prendre la fuite.

Quatre personnes en garde à vue

Après un rond-point, il finit par se retrouver face à la police et arrête là sa course folle. Lors du contrôle, les policiers s'aperçoivent que le chauffeur est positif à l'alcool et aux stupéfiants. Il est placé en garde à vue. Trois passagers se trouvaient avec lui à bord. Deux femmes de 46 et 55 ans et un homme de 49 ans. Ils ont aussi été placés en garde à vue pour complicité de refus d'obtempérer, selon la même source.