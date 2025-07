Près de Rouen. En plein rodéo motorisé, le jeune de 18 ans cale et prend la fuite à pied

Les faits ont eu lieu vendredi 4 juillet en soirée. En pleine manifestation festive dans la commune de Grand-Quevilly, près de Rouen, trois pilotes circulent sur la voie publique, y compris les espaces verts et trottoirs, et s'adonnent à du rodéo motorisé. La police municipale intervient.

Interpellé rapidement

L'un d'eux, âgé de 18 ans seulement, refuse d'obtempérer et tente de prendre la fuite. Mais il finit par caler, et essaie de s'échapper à pied. Finalement, la police municipale l'interpelle rapidement, et le place en garde à vue, tandis que son véhicule était placé en fourrière.