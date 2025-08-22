En ce moment Anxiety DOECHII
Manche. Foire de Lessay : hausse du prix, alcools interdits, biodéchets… Ce qui change en 2025

Culture. La foire Sainte-Croix de Lessay revient du 12 au 14 septembre. Des nouveautés sont annoncées par la mairie.

Publié le 22/08/2025 à 17h19, mis à jour le 22/08/2025 à 17h23 - Par Thibault Lecoq
Manche. Foire de Lessay : hausse du prix, alcools interdits, biodéchets… Ce qui change en 2025
Des nouveautés font leurs apparitions pour la foire de Lessay, du 12 au 14 septembre.

La foire millénaire Sainte-Croix de Lessay se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025. Comme chaque année, le foirail, la fête foraine et de nombreux stands animeront la commune. Quelques nouveautés font leur apparition, notamment une collecte des biodéchets et un changement concernant le prix d'entrée.

Un prix d'entrée révisé pour la foire Sainte-Croix 2025

Cette année, l'entrée de la foire sera fixée à 3€ pour l'ensemble des trois jours. Elle restera gratuite pour les habitants de Lessay, les enfants de moins de 12 ans et tous les visiteurs à partir de 18h.

Cette hausse est liée à l'augmentation des dépenses de sécurité. "La sécurité représente toujours notre poste financier le plus important. Jusqu'à présent, nous avions l'obligation de pouvoir accueillir un hélicoptère en cas d'évacuation. Désormais, nous devons être en mesure d'en accueillir deux", explique Stéphanie Maubé, maire de Lessay.

Un coût supplémentaire répercuté sur le prix d'entrée, mais qui permet, selon l'édile, de garantir "les meilleures chances de guérison et de survie en cas d'accident".

Une collecte des biodéchets inédite pendant les trois jours

La foire innove cette année avec la mise en place d'un dispositif de collecte des biodéchets, qu'il s'agisse des restes alimentaires des visiteurs ou de l'huile de friture des professionnels.

Des équipes identifiées seront présentes sur le site afin de faciliter le tri et la récupération. "Les déchets seront stockés pendant la durée de la foire, puis transportés le lendemain vers un méthaniseur afin d'être transformés en gaz", précise la maire. L'opération sera supervisée par GRDF.

Des règles renforcées contre l'alcoolisation massive

Autre nouveauté : la vente et la dégustation gratuite d'alcools forts seront interdites sur le site, afin de limiter les excès. La bière, le cidre et le vin resteront autorisés, mais uniquement pour les exposants disposant d'une licence délivrée par la mairie.

