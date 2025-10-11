Insolite. Le plancton serait à l'origine des falaises d'Etretat ? Arte dévoile une vérité étonnante sur la Normandie

Comment la vie a-t-elle émergé sur une planète de feu et de pierre ? C'est la question fascinante posée par Terre, les forces du vivant, un documentaire signé Arte qui retrace 4,5 milliards d'années d'histoire.

Des poussières d'étoile aux océans bleus, le film raconte comment la chaleur, l'eau et les minéraux ont façonné un monde propice au vivant. Ces interactions, encore en cours aujourd'hui, ont sculpté des paysages spectaculaires, parmi lesquels figurent les mythiques falaises d'Etretat, nées du travail patient de micro-organismes marins.

Etretat, la mémoire vivante du plancton

On imagine mal que les arches et les aiguilles d'Etretat, symboles de la Normandie, trouvent leur origine dans… le plancton !

Le documentaire révèle que les squelettes d'une espèce de micro-organisme marin ont formé les montagnes calcaires de la région, croissant de 2 centimètres tous les mille ans pendant près de 20 millions d'années.

Ces falaises sont bien plus qu'un décor de carte postale : elles incarnent la lente construction du minéral à partir du vivant, un cycle que l'humanité est désormais en train de bouleverser.

• A lire aussi. Télévision. France 5 diffuse un documentaire spectaculaire sur la côte normande "Les 100 lieux qu'il faut voir"

Quand l'homme réécrit la géologie

En quelques décennies, l'être humain a modifié des processus naturels qui prenaient autrefois des millions d'années. Les scientifiques interrogés par Arte évoquent une nouvelle ère : l'anthropocène, marquée par la présence de plastique et de béton jusque dans la roche.

Ce bouleversement interroge notre rapport à la nature et à notre propre survie : comment préserver cet équilibre millénaire entre la Terre et le vivant ?

Des images à couper le souffle et une voix française emblématique

Porté par la voix douce et grave d'Emmanuelle Béart, le documentaire nous plonge dans un spectacle sensoriel grandiose. Des images tournées à travers le monde (de la Namibie à la Normandie, en passant par Madère et le Canada) restituent la beauté brute des paysages terrestres.

Un film à la fois scientifique et poétique, qui invite à lever les yeux vers les falaises et à se souvenir que chaque grain de roche raconte une histoire de vie.

Où et quand regarder ?

Le documentaire Terre, les forces du vivant est diffusé sur Arte samedi 11 octobre 2025 à 20h55, et disponible en replay sur arte.tv jusqu'au 10 décembre 2025.