Étretat. Hello Birds Festival les 6, 7 & 8 juillet à Etretat

Le splendide cadre d'Etretat accueille le festival Hello Birds les 6, 7 & 8 juillet 2018. Un événement né par des amoureux du lieu ; Emmanuel Brochec, le co-fondateur et ses amis passaient leurs vacances d'été à Etretat étant plus jeunes. Ils ont décidé ensemble de mettre en place ce festival Hello Birds. "Hello" pour l'accueil, "Birds" pour représenter les mouettes et goélands qui surplombent ce petit coin de paradis. Ouverture des portes ce vendredi 6 juillet à la chapelle d'Etretat ; clôture ce dimanche à 18h.

Le festival a pour but de faire découvrir la Normandie à travers toute sa richesse. Le sport, la gastronomie et la musique vont embellir votre weekend. Emmanuel Brochec nous apporte plus de détails :

3 caractéristiques rythment ce festival Impossible de lire le son.

3 journées ouvertes à tous et sans payer de ticket d'entrée. Hello Birds vous permettra de découvrir des anecdotes sur le village, les pêcheurs, la nature ou encore les impressionnistes. Concernant la sélection musicale, les concerts seront portés par la pop music et la musique électronique.

C'est la 6eme fois qu'Hello Birds rythme Etretat ; bien entendu l'ampleur d'un tel rendez-vous nécessite une organisation importante ; pas moins de 25 personnes sont mobilisées en plus de la centaine de bénévoles. Cette année un financement participatif a été mise en place afin d'aider le festival à se développer dans le temps en achetant simplement un t-shirt, un briquet ou divers accessoires. Hello Birds voit le jour également en Bretagne au mois de septembre à Saint-Malo, là aussi dans un cadre marin.

Tous les renseignements sont disponibles sur etretat.hellobirdsfestival.fr, la page Facebook "Hello Birds" et le compte Instagram "Hello Birds".

