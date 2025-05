Télévision. Les falaises d'Etretat bientôt décryptées par "E=M6"

Elles sont célèbres dans le monde entier et attirent chaque année plus d'un million de visiteurs. Les falaises d'Etretat fascinent par leur blancheur immaculée due à la craie qui les compose, formant aiguilles et arches sur la côte d'Albâtre. Un patrimoine naturel qui sera à l'honneur dans un numéro inédit d'E=M6, dimanche 11 mai.

• A lire aussi. Côte d'Albâtre. Des scientifiques européens à la découverte des falaises de craie

Des falaises fragiles

Le magazine scientifique présenté par Mac Lesggy s'intéressera à plusieurs joyaux du patrimoine "que la science a façonnés, révélés ou protégés", indique M6. Comment se sont constituées les falaises d'Etretat ? La craie est-elle la même que celle qui permet d'écrire sur les ardoises ? Les arches et aiguilles sculptées par le vent et la mer risquent-elles un jour de s'effondrer ? Autant de questions auxquelles l'émission, qui s'intéressera aussi au canal du Midi et au Sacré-Cœur, promet de répondre.

Rendez-vous dimanche 11 mai à 20h25, sur M6.