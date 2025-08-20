Rouen. Promenade, pique-nique et accrobranche : flânez sur l'île Lacroix

La promenade de l'île Lacroix, à Rouen, offre aux visiteurs un pas de côté, entre rive droite et rive gauche. Ancien havre de guinguettes, l'île offre un circuit en boucle d'environ 2,8km (1h–1h30). Le parcours débute sous le pont Corneille, longe le centre nautique, passe devant l'église Saint‑Paul et la côte Sainte‑Catherine, puis atteint la grande pelouse à l'extrémité est. Ce dernier site accueille depuis 2023 le parc d'accrobranche Accrocamp Rouen, avec ses neuf parcours (de 11 à 26€). Il est également possible de faire une pause pique-nique sur l'herbe du parc Jacques Chastellain. Le chemin de retour traverse jardins, patinoire, chapelle Saint‑Victrice et piste cyclable, avant de boucler la boucle sous le pont de départ.