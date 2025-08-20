En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Rouen. Promenade, pique-nique et accrobranche : flânez sur l'île Lacroix

Loisir. L'île Lacroix est à visiter lorsqu'on passe par Rouen. Un circuit en boucle permet de voir tous les incontournables en 1h30. Des parcours d'accrobranche sont également accessibles.

Publié le 20/08/2025 à 11h05 - Par Maëlys Blondel
Au bout de l'île Lacroix, à Rouen, l'Accrocamp propose plusieurs parcours d'accrobranche dans les arbres.

La promenade de l'île Lacroix, à Rouen, offre aux visiteurs un pas de côté, entre rive droite et rive gauche. Ancien havre de guinguettes, l'île offre un circuit en boucle d'environ 2,8km (1h–1h30). Le parcours débute sous le pont Corneille, longe le centre nautique, passe devant l'église Saint‑Paul et la côte Sainte‑Catherine, puis atteint la grande pelouse à l'extrémité est. Ce dernier site accueille depuis 2023 le parc d'accrobranche Accrocamp Rouen, avec ses neuf parcours (de 11 à 26€). Il est également possible de faire une pause pique-nique sur l'herbe du parc Jacques Chastellain. Le chemin de retour traverse jardins, patinoire, chapelle Saint‑Victrice et piste cyclable, avant de boucler la boucle sous le pont de départ.

