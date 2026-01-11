Manche. Un train de marchandise déraille près de Carentan, la SNCF suspend le trafic pendant plusieurs jours

Un train de fret a été victime d'un déraillement, dimanche 11 janvier vers 15h, non loin de Carentan sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. D'après SNCF Réseau, le train ne transportait pas de marchandise sensible et l'incident n'a fait aucun blessé. Les wagons sont même restés partiellement debout malgré le déraillement. Mais l'incident provoque la paralysie complète du trafic.

La gendarmerie va rester sur place toute la nuit pour surveiller le train et faire face aux éventuels vols et autre acte de vandalisme. - Alexandre Leno

Circulation des trains perturbés pour plusieurs jours

D'après SNCF Voyageurs, la circulation des trains est totalement interrompue entre Cherbourg et Caen et tous les TER de la ligne Paris-Cherbourg ont leur terminus à Caen. La SNCF met en place des bus de substitution pour les voyageurs concernés.

Des équipes ont été mobilisées pour établir un premier diagnostic mais déjà la SNCF prévoit de suspendre le trafic plusieurs jours entre Caen et Cherbourg. Pour l'heure, le trafic est suspendu jusqu'à la fin du service dimanche 11 janvier et pour la journée du lundi 12 janvier. La Compagnie ferroviaire devrait communiquer sur l'évolution de cette suspension du trafic dans le courant de la journée lundi 12 janvier. Selon nos informations, le train est composé de 17 wagons sur environ 750 m. La gendarmerie a été dépêchée sur place également. Elle va rester présente toute la nuit aux abords du train pour éviter les risques de vols ou de vandalisme.