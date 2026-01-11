En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Un train de marchandise déraille près de Carentan, la SNCF suspend le trafic pendant plusieurs jours

Sécurité. La SNCF a décidé de suspendre entièrement le trafic entre Cherbourg et Caen à la suite du déraillement d'un train de marchandises près de Carentan dans le courant de l'après-midi, dimanche 11 janvier. Il n'y a pas eu de blessé.

Publié le 11/01/2026 à 17h54 - Par Alexandre Leno
Manche. Un train de marchandise déraille près de Carentan, la SNCF suspend le trafic pendant plusieurs jours
Selon nos informations, le train est composé de 17 wagons sur une longueur de 750 m. Les wagons sont restés partiellement debout malgré le déraillement.  - Alexandre Leno

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un train de fret a été victime d'un déraillement, dimanche 11 janvier vers 15h, non loin de Carentan sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. D'après SNCF Réseau, le train ne transportait pas de marchandise sensible et l'incident n'a fait aucun blessé. Les wagons sont même restés partiellement debout malgré le déraillement. Mais l'incident provoque la paralysie complète du trafic.

La gendarmerie va rester sur place toute la nuit pour surveiller le train et faire face aux éventuels vols et autre acte de vandalisme.La gendarmerie va rester sur place toute la nuit pour surveiller le train et faire face aux éventuels vols et autre acte de vandalisme. - Alexandre Leno

Circulation des trains perturbés pour plusieurs jours

D'après SNCF Voyageurs, la circulation des trains est totalement interrompue entre Cherbourg et Caen et tous les TER de la ligne Paris-Cherbourg ont leur terminus à Caen. La SNCF met en place des bus de substitution pour les voyageurs concernés.

Des équipes ont été mobilisées pour établir un premier diagnostic mais déjà la SNCF prévoit de suspendre le trafic plusieurs jours entre Caen et Cherbourg. Pour l'heure, le trafic est suspendu jusqu'à la fin du service dimanche 11 janvier et pour la journée du lundi 12 janvier. La Compagnie ferroviaire devrait communiquer sur l'évolution de cette suspension du trafic dans le courant de la journée lundi 12 janvier. Selon nos informations, le train est composé de 17 wagons sur environ 750 m. La gendarmerie a été dépêchée sur place également. Elle va rester présente toute la nuit aux abords du train pour éviter les risques de vols ou de vandalisme.

Galerie photos
La gendarmerie va rester sur place toute la nuit pour surveiller le train et faire face aux éventuels vols et autre acte de vandalisme. - Alexandre Leno

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Un train de marchandise déraille près de Carentan, la SNCF suspend le trafic pendant plusieurs jours
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple