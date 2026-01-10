Fécamp. Les pompiers interviennent pour un feu de cuisine, une femme transportée à l'hôpital

Les pompiers sont intervenus pour un feu de cuisine samedi 10 janvier vers 9h30 place Bigot à Fécamp. Ils sont parvenus à maîtriser les flammes à l'aide d'une lance à incendie.
Huit personnes évacuées par précaution
Il s'agissait d'un feu de cuisine dans le restaurant Le Nomad situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Une femme de 80 ans a été transportée au centre hospitalier de Fécamp et huit personnes ont été évacuées par précaution de l'hôtel du commerce voisin.
