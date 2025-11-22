Belbeuf. Un incendie se déclare dans une habitation

Ce samedi 22 novembre, les pompiers sont intervenus rue des Hautes Voies à Belbeuf près de Rouen peu avant 8h pour un feu d'habitation. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que le feu était parti d'un compteur électrique "ayant enfumé le sous-sol". Les trois occupants de la maison ont évacué le logement. Vers 8h50, le feu s'était propagé à des cartons. Les pompiers ont maîtrisé les flammes à l'aide d'une lance à incendie. Vers 9h, l'intervention se poursuivait.