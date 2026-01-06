En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Alençon. Où jeter son sapin après les fêtes de fin d'année ?

Environnement. Comme chaque année, la Communauté urbaine d'Alençon récupère les arbres de Noël, après les fêtes. Les habitants sont invités à déposer leur sapin dans plusieurs points de collecte, jusqu'au 19 janvier.

Publié le 06/01/2026 à 18h06 - Par Martin Patry
Alençon. Où jeter son sapin après les fêtes de fin d'année ?
Les sapins de Noël collectés par la CUA seront utilisé dans les différents composteurs implantés sur le territoire. - Illustration

Fini le temps des fêtes. Comme chaque année, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) récupère les arbres de Noël naturels, sans neige artificielle ni décoration. Une quinzaine de points de collecte ont été installés sur le territoire de la CUA ainsi que dans les deux centres de valorisation d'Arçonnay et Alençon-nord.

Broyés et compostés

Les points de collecte sont accessibles jusqu'au 19 janvier. Une fois ramassés, les sapins seront récupérés par le Collectif d'Urgence pour être broyés et utilisés dans les composteurs implantés sur le territoire.

