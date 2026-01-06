Alençon. Où jeter son sapin après les fêtes de fin d'année ?

Fini le temps des fêtes. Comme chaque année, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) récupère les arbres de Noël naturels, sans neige artificielle ni décoration. Une quinzaine de points de collecte ont été installés sur le territoire de la CUA ainsi que dans les deux centres de valorisation d'Arçonnay et Alençon-nord.

Broyés et compostés

Les points de collecte sont accessibles jusqu'au 19 janvier. Une fois ramassés, les sapins seront récupérés par le Collectif d'Urgence pour être broyés et utilisés dans les composteurs implantés sur le territoire.