Tourisme. Mont Saint-Michel : le festival Mont et Merveilles a fait bondir la fréquentation pendant les vacances

La première édition de Mont et Merveilles s'est achevée dimanche 4 janvier. Ces spectacles lumineux ont ravi les visiteurs du Mont-Saint-Michel pendant près d'un mois. "Conçu comme un parcours artistique nocturne au Mont Saint-Michel, l'événement proposait une expérience immersive fondée sur la présence artistique vivante, le son, la lumière et le mouvement", rappelle

le gestionnaire du site, l'Etablissement public du Mont Saint-Michel. 158 033 visiteurs ont été accueillis en décembre, soit 16,6% de plus qu'en 2024. 119 000 personnes sont venus durant les vacances de Noël. Beaucoup de Manchois ont d'ailleurs profité des congés de fin d'année pour visiter le Rocher et son abbaye.

203% de visiteurs de plus par rapport à 2024

Ces bons chiffres s'expliquent par la popularité du site, mais aussi par le festival Mont et Merveilles. La fréquentation des visiteurs entre 18h et 23h a bondit de 203% par rapport à 2024. Le Mont Saint-Michel était même autant fréquenté certains soirs d'hiver qu'en plein été. Au total, le festival a pu compter sur le travail de sept communes et comportait 228 représentations, dont des visites aux lanternes.