Tourisme. L'abbaye du Mont Saint-Michel est le deuxième monument le plus visité en France : quel est le site qui le dépasse ?

Le tourisme se porte bien en France. Les monuments nationaux enregistrent un nouveau record de fréquentation : 12 millions de visiteurs ont parcouru un site reconnu en 2025. Cet engouement se retrouve aussi en Normandie. L'abbaye du Mont Saint-Michel est le deuxième site le plus visité dans l'Hexagone. Avec ses 1 627 042 visiteurs enregistrés, l'établissement médiéval domine d'autres lieux bien connus : la Sainte-Chapelle (1 333 286 de touristes) et le Panthéon (1 117 705 visiteurs) en région parisienne, ainsi que la cité fortifiée de Carcassonne (616 012 visiteurs). Le Mont Saint-Michel est donc toujours un des symboles du pays. Pourtant, il est détrôné par un autre endroit iconique de la France. Oubliez la tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe ! Le bâtiment central des Champs-Elysées a été visité par 1 852 271 de visiteurs en 2025.

Malgré un écart de 1,6 million de touristes, le Mont Saint-Michel n'a pas à rougir de sa fréquentation. "Cette fréquentation encourage le Centre des monuments nationaux à poursuivre son engagement pour renouveler les parcours de visite, et mettre à disposition de nouveaux services (restaurant et boutique au Mont-Saint-Michel par exemple) pour continuer à satisfaire au mieux tous les publics", note un communiqué des Monuments nationaux.