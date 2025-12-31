En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Isaac, Alba, Côme, Alma… Ces prénoms plébiscités pour les bébés en 2025

Société. Alors que s'achève l'année 2025, coup d'œil sur les prénoms des nouveau-nés dont les parents ont déclaré la naissance auprès du service d'état civil du Havre. Alba et Alma sont toujours plébiscités chez les filles, Isaac se détache chez les garçons.

Publié le 31/12/2025 à 16h20 - Par Célia Caradec
Le Havre. Isaac, Alba, Côme, Alma… Ces prénoms plébiscités pour les bébés en 2025
Les prénoms des bébés attribués au Havre sont connus. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils ont poussé leurs premiers cris en 2025, dans l'agglomération havraise. Parmi les bébés dont la naissance a été déclarée auprès du service de l'état civil de la ville du Havre, certains partagent le même prénom.

Alba chez les filles, Isaac chez les garçons

D'après le décompte établi jusqu'au lundi 29 décembre, chez les garçons, Isaac se détache avec cinq bébés nés cette année. Suivent ensuite Côme, Gabin, Jules, Léo et Liam, donnés à quatre reprises. Chez les filles, Alba, sur la 3e marche du podium en 2024, domine cette fois-ci le classement avec six bébés baptisés ainsi. Suivent les petites Alma (5), Apolline, Haby et Louise (4).

Dans la ville natale du vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin, soulignons que trois Charlie sont nés en 2025, un garçon et deux filles. Les amateurs de foot noteront que deux Issa ont vu le jour au Havre en 2025, prénom porté par l'attaquant du HAC Issa Soumaré, mais un seul Ousmane - comme Dembélé - en cette année où le PSG a remporté la Ligue des champions.

Le classement de la ville de Montivilliers, où se situe la principale maternité, devrait être dévoilé prochainement.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Isaac, Alba, Côme, Alma… Ces prénoms plébiscités pour les bébés en 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple