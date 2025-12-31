Le Havre. Isaac, Alba, Côme, Alma… Ces prénoms plébiscités pour les bébés en 2025

Ils ont poussé leurs premiers cris en 2025, dans l'agglomération havraise. Parmi les bébés dont la naissance a été déclarée auprès du service de l'état civil de la ville du Havre, certains partagent le même prénom.

Alba chez les filles, Isaac chez les garçons

D'après le décompte établi jusqu'au lundi 29 décembre, chez les garçons, Isaac se détache avec cinq bébés nés cette année. Suivent ensuite Côme, Gabin, Jules, Léo et Liam, donnés à quatre reprises. Chez les filles, Alba, sur la 3e marche du podium en 2024, domine cette fois-ci le classement avec six bébés baptisés ainsi. Suivent les petites Alma (5), Apolline, Haby et Louise (4).

Dans la ville natale du vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin, soulignons que trois Charlie sont nés en 2025, un garçon et deux filles. Les amateurs de foot noteront que deux Issa ont vu le jour au Havre en 2025, prénom porté par l'attaquant du HAC Issa Soumaré, mais un seul Ousmane - comme Dembélé - en cette année où le PSG a remporté la Ligue des champions.

Le classement de la ville de Montivilliers, où se situe la principale maternité, devrait être dévoilé prochainement.