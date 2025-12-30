En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
[Rétrospective]. Ces trois événements qui ont marqué Le Havre en 2025

Société. Sauvetage in extremis, émotions maritimes et renaissance culturelle… Avant de tourner la page de cette année, voici trois événements qui auront marqué la ville du Havre en 2025.

Publié le 30/12/2025 à 17h00 - Par Célia Caradec
Les Havrais Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle ont remporté la Transat Café L'Or, course qui s'élance de la cité océane. - Jean-Louis Carli - Alea

Le Havre AC maintenu in extremis en Ligue 1

C'est une date qui restera dans l'histoire du club doyen. Samedi 17 mai 2025, le Havre Athletic Club parvenait à se maintenir en Ligue 1 pour une troisième saison consécutive, au terme d'un suspense haletant. Il aura en effet fallu attendre la 99e minute du dernier match de la saison régulière pour voir les Ciel et Marine valider leur place dans l'élite, sans même avoir besoin de disputer les barrages. La victoire à Strasbourg est venue d'un pénalty signé Abdoulaye Touré, auteur d'une audacieuse panenka. Audacieuse, à l'image de l'entraîneur Didier Digard, toujours droit dans la tempête, et de son groupe, sorti transformé du mercato d'hiver. On n'aurait pas pu rêver meilleur scénario pour la saison 1 du Débrief 100 % HAC, le podcast de Tendance Ouest consacré à l'actualité du Havre en Ligue 1.

Les supporters du Havre AC, ici lors du match face à l'OM, se souviendront longtemps de la saison 2024-2025.Les supporters du Havre AC, ici lors du match face à l'OM, se souviendront longtemps de la saison 2024-2025. - Célia Caradec

Le Havre, capitale maritime

L'année 2025 aura été maritime, au Havre. Commencée mardi 14 janvier avec la victoire sans appel de Charlie Dalin sur le Vendée Globe - l'enfant du pays dont on apprendra quelques mois plus tard qu'il était atteint d'un cancer - elle s'est poursuivie par les Grandes Voiles, du vendredi 4 au lundi 7 juillet, pour s'achever avec un triomphe havrais sur la Transat Café L'Or, première du nom. En Class 40, le duo Guillaume Pirouelle / Cédric Chateau s'est imposé au bout du suspense, en Martinique, lundi 17 novembre. Le premier est déjà de retour à la compétition, puisqu'il dispute en ce moment même le Trophée Jules Verne, sur le bateau de Thomas Coville.

Les Grandes Voiles du Havre auront animé l'été 2025, malgré un départ des bateaux sous la pluie.Les Grandes Voiles du Havre auront animé l'été 2025, malgré un départ des bateaux sous la pluie. - Célia Caradec

La renaissance du Normandy

C'est un pari réussi : celui de rouvrir, après plus de 30 ans de fermeture, l'ancien cinéma théâtre Le Normandy, situé rue Aristide Briand, au Havre. Un défi relevé par Jessy Spahija qui, à force de passion et de ténacité, est parvenu à rassembler autour de lui et à transformer le site abandonné en un nouvel établissement culturel. Lundi 1er décembre, après un spectacle inaugural "maison" consacré à l'histoire de ce haut lieu du music-hall, Le Normandy était officiellement inauguré. Un point final après cinq ans de travaux, mais un point de départ pour cette nouvelle salle, où sont attendus en 2026 Catherine Ringer, Louis Chedid, Elie Semoun, Joyce Jonathan ou encore Anne Roumanoff.

Jessy Spahija, propriétaire du théâtre Le Normandy, au Havre, a réussi son pari.Jessy Spahija, propriétaire du théâtre Le Normandy, au Havre, a réussi son pari. - Célia Caradec

